Futbolda bahis soruşturmasında iddianameler hazır! İşte Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında istenen cezalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis ve şık soruşturmada kritik bir eşiğe gelindi. Futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Süper Lig'deki futbolcularının da aralarında bulunduğu 34 şüpheli hakkında iddianame mahkemeye sunuldu.

Bu kapsamda tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da arasında bulunduğu şüpheliler hakkında ayrı ayrı iddianame düzenlendi.

METEHAN BALTACI HAKKINDA 4 YILDAN 13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Baltacı hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

MERT HAKAN YANDAŞ HAKKINDA İDDİANAME

Tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Yandaş ile Dikmen hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Yandaş ile Dikmen'in "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 34 ŞÜPHELİYE CEZA İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü titiz çalışma sonucu, futbolda bahis ve şikeye yönelik iddianame tamamlandı. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahce Kongre Üyesi Ersen Dikmen dahil olmak üzere toplam 34 kişi hakkında iddianame düzenlendi." dedi.



SUÇLAMALAR: DOLANDIRICILIK VE ŞİKE

İddianamede, suçların işleniş biçimine ilişkin teknik ayrıntılara da yer veren Mercan, "Bilişim testleri, banka veya kredi kartı işlemlerinin araç olarak kullanılması dolandırıcılık, şike ve teşvik primi suçundan toplamda 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilmekte" ifadelerini kullandı.



LİSTEDE TANINMIŞ FUTBOLCULAR VAR

Soruşturma dosyasında yer alan isimlere de dikkat çeken Mercan süreci, "Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Erkan Arslan, Nevzat Okut, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram, Baran Karaman, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Bartu Kaya, İzzet Furkan Malak ve Yusuf Emre Tekoğlu ile birlikte toplam 34 kişi için ayrı ayrı dava açıldı" dedi.



YENİ OPERASYONLAR KAPIDA MI?

Başsavcılık tarafından bu davanın sadece bir başlangıç süreci ve temiz futbol için mücadelenin süreceğinin sinyali verildi. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan devamında, "Başsavcılığın açıklamasında, Türk futbolunda şike iddiaları ve yasa dışı bahis suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ve yeni operasyonların da planlandığı vurgusu yapıldı" diyerek önümüzdeki günlerde genişleyebileceğine dikkat çekildi.