Futbolda bahis soruşturmasında iddianameler hazır! İşte Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında istenen cezalar
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı ile Mert Hakan Yandaş’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı. İşte isim isim tam liste...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis ve şık soruşturmada kritik bir eşiğe gelindi. Futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Süper Lig'deki futbolcularının da aralarında bulunduğu 34 şüpheli hakkında iddianame mahkemeye sunuldu.
Bu kapsamda tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da arasında bulunduğu şüpheliler hakkında ayrı ayrı iddianame düzenlendi.
METEHAN BALTACI HAKKINDA 4 YILDAN 13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Baltacı hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede, Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
MERT HAKAN YANDAŞ HAKKINDA İDDİANAME
Tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Yandaş ile Dikmen hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede, Yandaş ile Dikmen'in "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA 34 ŞÜPHELİYE CEZA İSTEMİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü titiz çalışma sonucu, futbolda bahis ve şikeye yönelik iddianame tamamlandı. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahce Kongre Üyesi Ersen Dikmen dahil olmak üzere toplam 34 kişi hakkında iddianame düzenlendi." dedi.
SUÇLAMALAR: DOLANDIRICILIK VE ŞİKE
İddianamede, suçların işleniş biçimine ilişkin teknik ayrıntılara da yer veren Mercan, "Bilişim testleri, banka veya kredi kartı işlemlerinin araç olarak kullanılması dolandırıcılık, şike ve teşvik primi suçundan toplamda 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilmekte" ifadelerini kullandı.
LİSTEDE TANINMIŞ FUTBOLCULAR VAR
Soruşturma dosyasında yer alan isimlere de dikkat çeken Mercan süreci, "Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Erkan Arslan, Nevzat Okut, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram, Baran Karaman, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Bartu Kaya, İzzet Furkan Malak ve Yusuf Emre Tekoğlu ile birlikte toplam 34 kişi için ayrı ayrı dava açıldı" dedi.
YENİ OPERASYONLAR KAPIDA MI?
Başsavcılık tarafından bu davanın sadece bir başlangıç süreci ve temiz futbol için mücadelenin süreceğinin sinyali verildi. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan devamında, "Başsavcılığın açıklamasında, Türk futbolunda şike iddiaları ve yasa dışı bahis suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ve yeni operasyonların da planlandığı vurgusu yapıldı" diyerek önümüzdeki günlerde genişleyebileceğine dikkat çekildi.
Şüpheliler arasında yer alan isimler:
Mert Hakan Yandaş,
Metehan Baltacı,
Erkan Arslan,
Nevzat Okat,
Yakup Yapıcı,
Ahmet Kıvanç Kader,
Nurullah Bayram,
Baran Karaman,
Kerem Yusuf Sirkeci,
Emircan Çiçek,
Bartu Kaya,
İzzet Furkan Malak,
Yunus Emre Tekoğul,
Faruk Can Genç,
Kadir Kaan Yurdakul,
Orkun Özdemir,
Alassane Ndao,
Abdurrahman Bayram,
Bahattin Berke Demircan,
Doğukan Çınar,
Eyüp Can Temiz,
Furkan Demir,
Gökhan Payal,
İbrahim Yılmaz,
Mustafa Çeçenoğlu,
Ergün Nazlı,
Hamit Bayraktar,
Hüseyin Aybars Tüfekçi,
İlke Tankul,
Mert Aktaş,
İsmail Karakaş,
Tufan Kelleci,
Buğra Cem İmamoğulları,
Ersen Dikmen.
Başsavcılık açıklamasında, Türk futbolunda şike iddiaları ve yasadışı bahis suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, yeni operasyonların da planlandığı vurgulandı.