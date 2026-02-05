Futbolda şike soruşturmasında iddianame hazır! Maç pazarlığı HTS kayıtlarına takıldı

Türk futbolunda şike iddiası gündemi sarstı. Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor başkanları arasında maç pazarlığı yapıldığına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Savcılık tarafından hazırlanan ilk iddianamede, iki kulüp başkanına ait telefon görüşmelerinin HTS kayıtlarıyla belgelendiği belirtildi. Bahis ve şike soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame, Türk futbolundaki karanlık tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında son yıllarda yaşanan müsabakalara ilişkin ilk iddianame düzenlendi.

Sabah'ın haberine göre 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçı iddianameye konu oldu. İddianamede Ankara-Nazilli maçının berabere bitmesiyle küme düşen ve suç duyurusunda bulunan Zonguldak Kömürspor Kulübü "suçtan zarar gören" sıfatında yer aldı.

Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor'un ise malen sorumlu sıfatında yer aldığı iddianamede, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Takım Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez olmak üzere 5'i tutuklu 52 şüpheli yer aldı.

ZAMANA OYNADILAR



Şüpheliler Şahin Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu'nun "şike" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisleri talep edildi.