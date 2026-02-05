CANLI YAYIN
Futbolda şike soruşturmasında iddianame hazır! Maç pazarlığı HTS kayıtlarına takıldı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk futbolunda şike iddiası gündemi sarstı. Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor başkanları arasında maç pazarlığı yapıldığına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Savcılık tarafından hazırlanan ilk iddianamede, iki kulüp başkanına ait telefon görüşmelerinin HTS kayıtlarıyla belgelendiği belirtildi. Bahis ve şike soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame, Türk futbolundaki karanlık tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında son yıllarda yaşanan müsabakalara ilişkin ilk iddianame düzenlendi.

Sabah'ın haberine göre 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçı iddianameye konu oldu. İddianamede Ankara-Nazilli maçının berabere bitmesiyle küme düşen ve suç duyurusunda bulunan Zonguldak Kömürspor Kulübü "suçtan zarar gören" sıfatında yer aldı.

Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor'un ise malen sorumlu sıfatında yer aldığı iddianamede, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Takım Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez olmak üzere 5'i tutuklu 52 şüpheli yer aldı.

ZAMANA OYNADILAR

Şüpheliler Şahin Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu'nun "şike" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisleri talep edildi.

Şüpheliler Ahmet Okatan, Volkan Erten, Gürhan Sönmez ve diğer şüphelilerin ise "şike" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 20 bin gün adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Dönemin Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Hasan Güney ve Abdurrahman Karataş maç öncesinde irtibat kurarak maçın 0-0 bitmesi yönünde mutabakata vardı.

Nazilli Belediyespor ligde tutunurken mağdur Zonguldakspor ise küme düştü.

'HAYIRLI OLSUN' MESAJI

Maçtan sonra şüpheli Hasan Güney'in, Ankaraspor Başkanı Katipoğlu'na "Hayırlı olsun" mesajı attığı belirlendi.

Ankaraspor Başkanı Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı Kaya arasında HTS kaydı da tespit edildi.

Kaya'nın "Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a, ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı" şeklindeki konuşma içerikleri dikkat çekti.

Kaya'nın, Hasan Güney'i, "Maçı bağladım" yönünde konuşma yapmaması konusunda uyardığı da kayıtlara yansıdı.

