"Futbolda bahis" soruşturmasında iddianame hazır! Metehan Baltacı hakkında istenen ceza belli oldu

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Öte yandan Futbolda bahis-şike soruşturmasında 34 şüpheliye dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Baltacı hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

FUTBOLDA BAHİS-ŞİKE SORUŞTURMASINDA 34 ŞÜPHELİYE DAVA

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis-Şike" olarak bilinen soruşturma kapsamında yakalanarak tutuklanan şüpheliler hakkında iddianameler tamamlandı. Her şüpheli hakkında görevli mahkemeye ayrı ayrı dava açıldı.

Şüpheliler arasında yer alan isimler:

Mert Hakan Yandaş,

Metehan Baltacı,

Erkan Arslan,

Nevzat Okat,

Yakup Yapıcı,

Ahmet Kıvanç Kader,

Nurullah Bayram,

Baran Karaman,

Kerem Yusuf Sirkeci,

Emircan Çiçek,

Bartu Kaya,

İzzet Furkan Malak,

Yunus Emre Tekoğul,

Faruk Can Genç,

Kadir Kaan Yurdakul,

Orkun Özdemir,

Alassane Ndao,

Abdurrahman Bayram,

Bahattin Berke Demircan,

Doğukan Çınar,

Eyüp Can Temiz,

Furkan Demir,

Gökhan Payal,

İbrahim Yılmaz,

Mustafa Çeçenoğlu,

Ergün Nazlı,

Hamit Bayraktar,

Hüseyin Aybars Tüfekçi,

İlke Tankul,

Mert Aktaş,

İsmail Karakaş,

Tufan Kelleci,

Buğra Cem İmamoğulları,

Ersen Dikmen.

Başsavcılık açıklamasında, Türk futbolunda şike iddiaları ve yasadışı bahis suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, yeni operasyonların da planlandığı vurgulandı.