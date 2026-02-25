CANLI YAYIN

Aslan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 peşinde! İşte Juventus-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanşında TSİ 23.00’te deplasmanda Juventus ile karşılaşacak. İstanbul’daki ilk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar; her türlü galibiyet, beraberlik ve 2 farklı mağlubiyette tur atlayacak. Öte yandan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang sarı kart sınırında bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray TSİ 23.00'te deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Conceiçao, McKennie, Kenan.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Lang, Barış, Osimhen.

ASLAN TURU NASIL GEÇER?

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan ilk maçı 5-2'lik skorla kazandı. Aslan, siyah-beyazlılar karşısında alacağı her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra en az 2 farkla yenilmesi durumunda da adını son 16 turuna yazdıracak.

Juventus 3 farkla kazanırsa müsabaka uzatmalara gidecek, burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu geçecek takımı belirleyecek. Cimbom 4 farkla kaybederse Avrupa kupalarına veda edecek.

Galatasaray, bu turu geçmesi durumunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sınava çıkacak (İHA)Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sınava çıkacak (İHA)

8. RANDEVU

Galatasaray, Juventus ile Avrupa kupalarında bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet elde ederken, İtalyan ekibi ise 1 defa kazandı. 3 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Aslan; 14 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

İTALYA DEPLASMANINDA GALİBİYETİMİZ YOK

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar, Juventus karşısına ayrıca bu alanda ilk galibiyet için de çıkacak. Cimbom, dış sahada İtalyan ekipleriyle oynadığı 13 müsabakada 6 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Galatasaray ilk maçta elde ettiği avantajı bu maçta korumaya çalışacak (EPA)Galatasaray ilk maçta elde ettiği avantajı bu maçta korumaya çalışacak (EPA)

İTALYANLARLA 27 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla bugüne kadar 27 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda rakiplerini 9 kez mağlup ederken, 8 defa da yenildi. 10 maçta ise kazanan çıkmadı. Aslan, İtalyan ekiplerine karşı 37 gol kaydederken, 40 gol yedi.

EN SON 2013-2014 SEZONUNDA SON 16'YA KALDI

Galatasaray, Juventus karşısında istediği sonucu alması halinde yoluna son 16 turunda devam edecek. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son olarak 2013-2014 sezonunda mücadele etti. Aslan, o sezon son 16'da İngiliz takımı Chelsea ile eşleşirken, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı, deplasmanda ise 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

Sarı kırmızılılar Juventus'u devirirse Liverpool ya da Tottenham'ın rakibi olacak (EPA)Sarı kırmızılılar Juventus'u devirirse Liverpool ya da Tottenham'ın rakibi olacak (EPA)

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 35 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 23, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu 35 müsabakanın 14'ünden galip ayrılırken, 12'sinde yenildi ve 9 müsabakada da berabere kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU SEZON 14 GOL ATTI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 6'sını Victor Osimhen kaydederken, Yunus Akgün ve Noa Lang 2'şer, Gabriel Sara, Sacha Boey ve Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Atletico Madrid mücadelesinde ise Marcos Llorente kendi kalesine attı.

4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, Juventus maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang sarı kart görmesi durumunda bir sonraki turun ilk müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Juventus'ta en tehlikeli isim milli yıldızımız Kenan Yıldız (EPA)Juventus'ta en tehlikeli isim milli yıldızımız Kenan Yıldız (EPA)

MİLLİ FUTBOLCU KENAN YILDIZ FORMA GİYİYOR

Juventus'un kadrosunda iki tanıdık futbolcu yer alıyor. İtalyan ekibinde; milli futbolcu Kenan Yıldız ile geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de oynayan Filip Kostic forma giyiyor. Kenan, bu sezon Juventus ile 35 resmi maça çıktı ve 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi'nde ise 1 gol, 3 asistle oynadı.

JUVENTUS SON 5 MAÇINI KAZANAMADI

Juventus, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı son 5 resmi karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Siyah-beyazlılar; Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı bu 5 müsabakada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Juventus, en son ligde Como ile evinde karşı karşıya geldi ve 2-0'lık skorla kaybetti.

İtalyan ekibinde Juan Cabal kırmızı kart, Andrea Cambiaso da sarı kart cezasından dolayı Galatasaray'a karşı oynamayacak.

JOAO PİNHEIRO DÜDÜK ÇALACAK

Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Joao Gonçalves olacak. Mücadelede VAR'da da Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da da Jerome Brisard görev yapacak.

