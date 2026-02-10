CANLI YAYIN

Fenerbahçe’nin penaltısında ne konuşuldu? TFF 21. hafta VAR kayıtlarını açıkladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe’nin penaltısında ne konuşuldu? TFF 21. hafta VAR kayıtlarını açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 21. hafta mücadelesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 21. haftaya ait VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

Haftanın kapanış karşılaşmasında büyük tartışma yaratan ve Fenerbahçe lehine verilen penaltı pozisyonunda, VAR incelemesi sırasında yaşanan diyaloglar futbol kamuoyunun merak konusu olmuştu.

İşte o konuşmalar:

Dev derbide karar çıktıDev derbide karar çıktı DEV DERBİDE KARAR ÇIKTI
Kadıköyün büyücüsü sahnedeKadıköyün büyücüsü sahnede KADIKÖY'ÜN BÜYÜCÜSÜ SAHNEDE
Liderden Rizede gövde gösterisiLiderden Rizede gövde gösterisi LİDER'DEN RİZE'DE GÖVDE GÖSTERİSİ
Dolmabahçe’de gol düellosuDolmabahçe’de gol düellosu DOLMABAHÇE'DE GOL DÜELLOSU
Karadeniz derbisinde fırtına koptuKaradeniz derbisinde fırtına koptu KARADENİZ DERBİSİNDE FIRTINA KOPTU
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın