Karadeniz derbisinde fırtına koptu! Trabzonspor Samsunspor’u 3 golle mağlup etti
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetti. Maça 3 puan parolasıyla çıkan Fatih Tekke’nin öğrencileri, Paul Onuachu’nun iki golü ve Ernest Muçi’nin kaydettiği golle sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 45’e yükseltti. İşte mücadelede yaşananlar…
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil üstlendi.
Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 3-0'lık skorla kazandı.
Trabzonspor'un gollerini 23 ve 81'inci dakikalarda Paul Onuachu ile 90+1'inci dakikada penaltıdan Ernest Muçi kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 45'e yükseltti ve zirve yarışından uzaklaşmadı. Samsunspor ise 30 puanda kaldı.
Samsunspor, Süper Lig'de gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
7. dakikada Holse'nin pasında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.
17. dakikada Augusto'un ceza sahasında sert şutunda, top kaleci Okan Kocuk'tan oyun alanına geri döndü. Meşin yuvarlak Mustafa Eskihellaç'ın önünde kalırken bu oyuncunun şutunda, kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.
23. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Muçi'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, defansa çarpan top ağlarla buluştu: 0-1
41. dakikada Muçi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın plasesinde kaleye yönelen meşin yuvarlağı, kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde bitirdi.