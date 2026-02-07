Karadeniz derbisinde fırtına koptu! Trabzonspor Samsunspor’u 3 golle mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetti. Maça 3 puan parolasıyla çıkan Fatih Tekke’nin öğrencileri, Paul Onuachu’nun iki golü ve Ernest Muçi’nin kaydettiği golle sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 45’e yükseltti. İşte mücadelede yaşananlar…