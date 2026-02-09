Kadıköy'ün büyücüsü sahnede! Fenerbahçe evinde galibiyete uçtu

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca’nın kaydettiği gollerle rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırarak zorlu Trabzonspor derbisi öncesinde önemli bir moral kazandı. İşte maçta yaşananlar...