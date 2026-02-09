Kadıköy'ün büyücüsü sahnede! Fenerbahçe evinde galibiyete uçtu
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca’nın kaydettiği gollerle rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırarak zorlu Trabzonspor derbisi öncesinde önemli bir moral kazandı. İşte maçta yaşananlar...
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
13. dakikada Asensio'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca'nın sağ çaprazdan vuruşunda Zuzek'e çarpan top oyun alanına geri döndü.
15. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, Zuzek'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
16. dakikada penaltıyı kullanan Talisca, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi. 1-0
27. dakikada Kante'nin pasında topla buluşan Asensio, bekletmeden topuk pasıyla meşin yuvarlağı ceza sahası içine yönelen Kerem'e gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top, kaleci Velho'nun solundan filelerle buluştu. 2-0
33. dakikada Mert Müldür'ün sol taraftan yerden ortasında ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda Zuzek'e de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
(İKİNCİ YARI)
Detaylar birazdan...
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle: