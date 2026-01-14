CANLI | İstanbulspor - Trabzonspor
Yayıncılığını Turkuvaz Medya’nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta mücadelesinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Trabzonspor, A Grubu’nda İstanbulspor’a konuk oluyor. Burak Demirkıran’ın yöneteceği karşılaşmayı, A Spor ve ahaber.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la kozlarını paylaşıyor.
İŞTE İLK 11'LER
İstanbulspor: İsa Doğan, İzzet Ali Erdal, Fatih Tultak, Demir Mermerci, Özcan Şahan, Fahri Kerem Ay, İsa Dayaklı, Vefa Temel, Alieu Cham, Yunus Bahadır, Mario Krstovski
Trabzonspor: Onuralp, Batagov, Nwawvu, Ozan (C), Pina, Tim, Bouchouari, Cihan, Muci, Olaigbe, Augusto
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
23. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topa hareketlenen Krstovic, ceza sahası sağ çaprazına kadar ilerleyip kaleci Onuralp ile karşı karşıya kaldı. Krstovic'in yakın direğe şutunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı çeldi.
29. dakikada sağ taraftan Yunus Bahadır'ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Krstovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
38. dakikada Batagov'un savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Augusto'nun ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
41. dakikada Bouchari rakipten kaptığı topta pasını Ozan Tufan'a aktardı. Ozan da sağ çaprazdan ceza sahasına giren Muçi'yi gördü. Muçi'nin bu noktadan bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
(İKİNCİ YARI)
Detaylar birazdan...