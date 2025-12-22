22 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor’dan Gazze’ye destek: Galata Köprüsü buluşmasına pankartlı mesaj

Trabzonspor’dan Gazze’ye destek: Galata Köprüsü buluşmasına pankartlı mesaj

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2025 20:27 Güncelleme: 22.12.2025 20:29
Trabzonspor’dan Gazze’ye destek: Galata Köprüsü buluşmasına pankartlı mesaj

Trendyol Süper Lig’in 17. hafta mücadelesinde Ankara Eryaman Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde yapılacak destek gösterisine ilişkin pankartla sahaya çıkarak destek mesajı verdi.

İnsanlık vicdanı bir kez daha İstanbul'da ayağa kalkıyor. Yeni yılın ilk sabahında yüz binler, Gazze için yeniden buluşacak. Galata Köprüsü, 3'üncü kez Gazze'ye destek için düzenlenecek büyük buluşmaya ev sahipliği yapacak. 1 Ocak'ta sabah namazının ardından Filistin'e destek için bir araya gelinecek.

1 Ocak'ta İstanbul'dan dünyaya ʺGazzeʺ mesajı verilecek1 Ocak'ta İstanbul'dan dünyaya ʺGazzeʺ mesajı verilecek

İstanbul, 1 Ocak sabahı bir kez daha Gazze'nin sesi olacak. "Susmuyoruz, sinmiyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüşle Gazze'ye destek mesajı verilecek.

Trabzonspor, Gençlerbirliği mücadelesine “Asla Yalnız Yürümeyeceksin Filistin!” pankartıyla seremonide çıktıTrabzonspor, Gençlerbirliği mücadelesine “Asla Yalnız Yürümeyeceksin Filistin!” pankartıyla seremonide çıktı

TRABZONSPOR'DAN ANLAMLI DESTEK

Bu anlamlı destek yürüyüşüne spor camiasından da destek geldi. Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Ankara Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yapılacak destek gösterisine ilişkin pankartla sahaya çıkarak destek mesajı verdi.

CANLI I Trabzonspor-GençlerbirliğiCANLI I Trabzonspor-Gençlerbirliği CANLI I TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ

Gazze için Galata Köprüsü’nde buluşmaGazze için Galata Köprüsü’nde buluşma GAZZE İÇİN GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BULUŞMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor’dan Gazze’ye destek: Galata Köprüsü buluşmasına pankartlı mesaj Trabzonspor’dan Gazze’ye destek: Galata Köprüsü buluşmasına pankartlı mesaj Trabzonspor’dan Gazze’ye destek: Galata Köprüsü buluşmasına pankartlı mesaj
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör