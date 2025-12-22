Trabzonspor’dan Gazze’ye destek: Galata Köprüsü buluşmasına pankartlı mesaj
Trendyol Süper Lig’in 17. hafta mücadelesinde Ankara Eryaman Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde yapılacak destek gösterisine ilişkin pankartla sahaya çıkarak destek mesajı verdi.
İnsanlık vicdanı bir kez daha İstanbul'da ayağa kalkıyor. Yeni yılın ilk sabahında yüz binler, Gazze için yeniden buluşacak. Galata Köprüsü, 3'üncü kez Gazze'ye destek için düzenlenecek büyük buluşmaya ev sahipliği yapacak. 1 Ocak'ta sabah namazının ardından Filistin'e destek için bir araya gelinecek.
İstanbul, 1 Ocak sabahı bir kez daha Gazze'nin sesi olacak. "Susmuyoruz, sinmiyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenecek yürüyüşle Gazze'ye destek mesajı verilecek.
TRABZONSPOR'DAN ANLAMLI DESTEK
Bu anlamlı destek yürüyüşüne spor camiasından da destek geldi. Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Ankara Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yapılacak destek gösterisine ilişkin pankartla sahaya çıkarak destek mesajı verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sadece %1’i başarıyor: 78’lerin arasındaki 87’yi 7 saniyede bul
- Sıfır faizli kredi fırsatları arttı: Hangi banka ne kadar veriyor?
- MSB 1113 sürekli işçi alımı İŞKUR: Kimler başvurabilir? Meslekler ve iller listesi
- SSK, Bağ-Kur, 4C’liye TES avantajı: 3600 günle çifte emekli maaş fırsatı
- Tren makinisti olmak isteyenlere fırsat: İŞKUR 169 kursiyer alıyor! İşte şartları
- Depresyon tedavisinde yeni dönem: Bu mantar beyindeki döngüleri kırıyor
- Gümüş zirvede, altın rekor kırdı: 6 bin TL sonrası beklentiler
- Bilim insanları şaşırdı: Bu gezegenin havası var
- 2025 Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM duyurusu
- Yağmur, sis ve kar etkili: Meteoroloji İstanbul ve 39 ili uyardı! Soğuklar artacak
- ÖTV’siz ilk araç düzenlemesi geliyor: Geniş ailelere büyük fırsat
- KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi atama takvimi