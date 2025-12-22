Trabzonspor’dan Gazze’ye destek: Galata Köprüsü buluşmasına pankartlı mesaj

İnsanlık vicdanı bir kez daha İstanbul'da ayağa kalkıyor. Yeni yılın ilk sabahında yüz binler, Gazze için yeniden buluşacak. Galata Köprüsü, 3'üncü kez Gazze'ye destek için düzenlenecek büyük buluşmaya ev sahipliği yapacak. 1 Ocak'ta sabah namazının ardından Filistin'e destek için bir araya gelinecek.