Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali muhtemel 11'leri
2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 18.45'te karşılaşacak. ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. İşte maçın muhtemel 11'leri...
2025 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele edecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış, Icardi.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Anıl Usta ile Ali Şansalan görev yapacak.
İKİ TAKIMIN FİNAL YOLCULUĞU
İlk kez dört takımlı olarak organizede edilen Süper Kupa'nın yarı finalinde sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederken, Fenerbahçe de Samsunspor'u 2-0'lık skorla yenerek finale yükseldi.
DERBİLERDE FENERBAHÇE ÜSTÜN
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 404 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar da 1'i hükmen olmak üzere 130 defa rakibini mağlup etti. İki takım 125 müsabakada ise yenişemedi. Bu maçlarda Kanarya'nın 544 golüne, Aslan 505 golle karşılık verdi.
Fenerbahçe ile Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1 sona erdi.
GALATASARAY'DA 2 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, yarınki derbide forma giyemeyecek.
Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, yarınki derbide takımlarının yanında olamayacak.
FENERBAHÇE'DE 6 İSİM YOK
Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.
YENİ TRANSFERLER KADRODA OLACAK
Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen yeni transferi Anthony Musaba'nın yanı sıra Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-lacivertli kulübe dönen tecrübeli kaleci Mert Günok'un yarınki maçta kadroda yer alması bekleniyor.
İtalya'nın Lazio ekibinden transfer edilen Matteo Guendouzi de maç kadrosunda yer alabilir. Fransız futbolcuyla ilgili karar bugün yapılacak antrenmanın ardından verilecek.
SÜPER KUPA'DA 5. DERBİ
Ezeli rakipler, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlayan organizasyonda bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Geride kalan derbilerde sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler de 1 kez kazandı. İki takım son olarak 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa'da yapılan 2023 Süper Kupa'da rakip oldu. Fenerbahçe bu derbiye U19 takımıyla çıkmak kararı alırken, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin 50. saniyede attığı golden sonra sahadan çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu daha sonra bu müsabakayı Galatasaray'ın lehine 3-0 tescil etti.