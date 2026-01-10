CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe

İlk kez dört takımlı olarak organizede edilen Süper Kupa'nın yarı finalinde sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederken, Fenerbahçe de Samsunspor'u 2-0'lık skorla yenerek finale yükseldi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Anıl Usta ile Ali Şansalan görev yapacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

İki takım arasında oynanacak maç ATV'de canlı olarak yayınlanacak (AA)

DERBİLERDE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 404 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar da 1'i hükmen olmak üzere 130 defa rakibini mağlup etti. İki takım 125 müsabakada ise yenişemedi. Bu maçlarda Kanarya'nın 544 golüne, Aslan 505 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1 sona erdi.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, yarınki derbide forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, yarınki derbide takımlarının yanında olamayacak.

Victor Osimhen (AA)

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM YOK

Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.