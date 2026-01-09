TFF duyurdu! Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının saati hava şartları sebebiyle 18.45 olarak değiştirildi.

Mücadele saat 20:30'da oynanacaktı fakat kötü hava şartları ve beklenen fırtına nedeniyle dev maçın saat 18.45'e alındığı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

"Turkcell Süper Kupa 2025 Finali 18.45'e Alındı

Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, maç günü hava sıcaklığının 12 derece göstermesi, kuvvetli rüzgar ve yağmur yağışlı olmasının beklendiği ifade edildi. Nem oranı ise yüzde 92 olacak.