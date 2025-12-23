CANLI | Fenerbahçe - Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda ilk hafta heyecanı, Fenerbahçe–Beşiktaş derbisiyle yaşanacak. (DHA)

ÜÇ FİNALDE DE BEŞİKTAŞ GÜLDÜ

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-2006'da İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-2009'da ise yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.

16 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Sarı-lacivertliler Teknik Direktör Tedesco yönetiminde son 16 maçta kaybetmedi. Kanarya, 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig'de 11, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik elde eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 39 puanla 2. sırada yer alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 11 puanda 12. sırada bulunuyor.