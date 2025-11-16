16 Kasım 2025, Pazar

Yeşil sahalarda skandal! Savcılık duyurdu: Bahis soruşturması genişleyebilir
Yeşil sahalarda skandal! Savcılık duyurdu: Bahis soruşturması genişleyebilir

Yeşil sahalarda skandal! Savcılık duyurdu: Bahis soruşturması genişleyebilir

Giriş: 16.11.2025 21:35
Türk futbolunda yaşanan bahis skandalıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın genişletileceğini açıkladı. Başsavcılık ayrıca soruşturmanın yalnızca hakemlerle sınırlı kalmayıp, futbolun tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi. Suç gelirlerinin aklanması ihtimaline karşı mali analizler, teknik takip ve dijital incelemelerin de yürütüldüğü ifade edildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan detayları aktardı.
