Türk futbolunda bahis depremi! Ligler iptal mi olacak?

MURAT ÖZBOSTAN: "Bahis ve şike operasyonuna dair çok sayıda farklı bilgiler var. Konuyu şöyle madde madde özetlemek istiyorum. Bundan sonra ne olacak?

1- Futbol Federasyonu, 3 bin 700 futbolcu için Türkiye'deki şirketlerden bilgi istedi ve rakam 1024'e düştü. Sevklerini yaptı, Disiplin Kurulu kararı verecek. Normalde PFDK'nın bugün kararı açıklaması bekleniyor. Ama dosya büyük, haftaya da kalabilir.

2-47 futbolcunun ismi açıklanmadı. Bu isimler 1'er maç oynamış. Savunmalarını verecekler. 47 isim de savcılığa bildirilmiş. TFF ayrıca ilgili birimlerden ek bilgi de istemiş. Bu 47 futbolcu içerisinde her takımdan futbolcu olabilir; dört büyük takım dahil!