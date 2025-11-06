Futbolcu Papy Djilobodji'ye AVM'de silah çekip şemsiye fırlattı! O anlar kamerada
Sarıyer’de Senegalli futbolcu Papy Djilobodji (36), bir AVM’de arkadaşıyla alışveriş sonrası yürüyen merdivenlerde Abdullah A. (36) ile tartıştı. Abdullah A., Djilobodji'ye silah çekip şemsiye fırlatırken vatandaşlar araya girdi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken olay anı kameralara yansıdı.
Sarıyer Ayazağa'da bulunan bir AVM'de 20 Mart Perşembe günü saat 18.00 sıralarında yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre Senegalli Milli futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla AVM'deki mağazalardan alışveriş yaptı. Futbolcu ve arkadaşı ardından AVM'den çıkmak üzere yürüyen merdivenlere yöneldi. Futbolcu merdivenin başında arkadaşıyla konuşmaya başladığı sırada yürüyen merdivenlere yönelen Abdullah A. ile futbolcu Djilobodji arasında tartışma çıktı.
SİLAH ÇEKİP ŞEMSİYE FIRLATTI
Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., belindeki silahı çekerek futbolcuya doğrulttu. Tartışmanın devam etmesi üzerine futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Abdullah A. bu kez de eline aldığı şemsiyeyi futbolcuya fırlattı. Ardından da üstüne yürüyerek onu itti. Bağırışmaların ardından olay yerine gelen vatandaşlar tarafları ayırdı.
POLİS GÖZALTINA ALDI
AVM güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler Abdullah A.'yı yakaladı. Silahına el konulan Abdullah A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Poliste 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Abdullah A., ifadesinin alınması ve hakkında 'Silahlı tehdit' suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdullah A., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
