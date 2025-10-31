Türk futbolunda bahis depremi! Hakemlerin ardından futbolcu skandalı patladı

Türk futbolunda patlak veren bahis skandalı, adeta sarsıntı etkisi yarattı. Skandalın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, "Rakamlar ortaya çıkınca gerçekten üzüldüm. Gereği neyse, onu yapacağız. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor." dedi.

Hacıosmanoğlu, "Federasyon başkanı olduktan sonra öfkeyi kenara bıraktık. Artık hoşgörülü olmamız lazım, tabii ki üzüntülüyüm. Aziz milletimiz daha iyi şeyleri hak ediyor. 45 gün hak mahrumiyeti alan hakemin hakemliği bitiyor." diye konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Federasyon başkanı olduktan sonra öfkeyi bir kenara bıraktım. Futbol ailesinin lideri olarak burayı yönetiyoruz. Ben üzgünüm tabii ki, aziz milletimiz daha iyisini hak ediyor."

"45 gün hak mahrumiyeti aldıktan sonra hakemliği bitiyor. Şu anda kesinleşmediği için Tahkim süreci var. Tahkimden kesinleştikten sonra hakem işleri de görevlerine son verecek."

"Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ankaraspor - Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii."

"Rakamlar ortaya çıkınca gerçekten üzüldüm. Gereği neyse, onu yapacağız. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor."

"Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten."

Detaylar geliyor...