TFF'den bahis oynayan hakemlere ilişkin açıklama: Bir daha görev almayacaklar
İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF olarak bahis skandalıyla ilgili hakemler hakkında açıklama yaptı. Bahis skandalına karışan hakemlerin, meslek onurunu kirlettiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu "O kişiler Türk futbolunda bir daha yer almayacak" dedi. Hacıosmanoğlu skandala karışan hakemlere gereken cezaların verileceğinin altını çizdi.
İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF tarafından PFDK'a bahis oynadıkları iddiasıyla sevk edilen hakemler için yeni bir açıklamada bulundu.
İşte o açıklamanın detayları:
"ADİL VE ŞEFFAFLIKTAN TAVİZ VERMEDİK VERMEYİZ"
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak göreve başladığımız günden bu yana, Türk futbolunun her alanında adil, şeffaf ve kararlı bir tutum sergilediğimizi birçok kez ifade ettik. Bu anlayıştan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz.
Türk futbolunun itibarı, sahadaki emeğin kutsallığı ve adaletin sarsılmazlığı üzerine kuruludur. Bu değerlere ihanet eden her eylem, sadece bir kural ihlali değil, bir güven problemidir.
ADALETİ ZEHİRLEYEN BİR SUİSTİMAL YAPILDI
Son günlerde yapılan incelemelerde bazı hakemlerin, futbolun ruhuyla asla bağdaşmayacak şekilde, bahis faaliyetlerine karıştığına dair bulgular tarafımıza ulaşmıştır. Bu durum, sadece bir ihlal değildir; vicdanları yaralayan, adaleti zehirleyen bir suistimaldir.
HAKEMLİK ONURUNU KİRLETENLER BİR DAHA TÜRK FUTBOLUNDA OLMAYACAK
Ben, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak şunu net bir dille ifade ediyorum: Futbolun kutsal çizgileri, birilerinin menfaat oyun alanı değildir! Hakemlik, onur mesleğidir. Bu onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun, o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır.
GEREKEN CEZALAR VERİLECEK
Federasyonumuzun Etik Kurulu ve Disiplin Kurulu, konuyu tüm detaylarıyla araştırmaktadır. Bahis oynaması nedeniyle disiplin cezası alan ve cezaları kesinleşen tüm futbol paydaşları -hangi kademede olursa olsun- ilgili talimatların öngördüğü şekilde yaptırıma tabii tutulacaktır.
SORUŞTURMAYA TAM DESTEK VERİYORUZ
Spor paydaşlarının içinde yer aldığı yasal ve yasa dışı bahis ile mücadelemiz tereddüte mahal vermeksizin devam edecek. Bu çerçevede Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara Türkiye Futbol Federasyonu olarak her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini isterim.
BU BİR HESAPLAŞMADIR
Kimse Türk futbolunun temiz yüzünü kirletemez, kirletmesine de izin vermeyeceğiz! Bu, bir hesaplaşmadır: Adaletle ve vicdanla, temiz bir gelecek için verilen mücadeledir. Biz, bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız.
TEMİZ FUTBOL DÜZENİNİ KAZANDIRACAĞIZ
Futbol paydaşlarımızdan gelen açıklamaları da dikkatle takip etmekteyiz. Hakemlik camiasında yaşanan sorunları kendilerine ya da camialarına avantaj devşirme fırsatı olarak değerlendirmelerini üzülerek görüyoruz. Bilinsin ki; temiz bir futbol dünyası oluşturmak için verdiğimiz mücadelemizi, menfaatleri üzerinden hesaplaşmaya dönüştürmek isteyenlere karşı sessiz kalmayacağız.
Toplumumuza temiz bir futbol düzeni kazandırmak isterken, bu mücadeleyi zedelemeye kimsenin haddi ve hakkı yoktur. Ayrıca şunu özellikle belirtmek isteriz ki, bu düzen içerisinde onuruyla hizmet eden, emeğiyle adaletin temsilcisi olan hakem kardeşlerimizle mevcut liglerimizi yönetmeye devam edeceğiz. Tüm futbol ailemizden hem bu hakem kardeşlerimize destek olmalarını hem de temiz futbol mücadelemize ortak olmalarını bekliyoruz. Görevini layığıyla yapan hakem kardeşlerimizin sonuna kadar arkasındayız.
KİRLİ İLİŞKİLER TEMİZLENECEK
Türk futbolunu şaibeden, kirli ilişkilerden ve menfaat ağlarından temizlemeden hiçbirimiz huzur bulmayacağız. Bu açıklamayı bir uyarı değil, bir dönüm noktası olarak kabul edin.
Türk futbolunu hepimizin özlediği ve hak ettiği seviyeye taşımak amacıyla, tüm futbol camiamızın birliğini, dayanışmasını ve kararlı desteklerini bekliyor; birlikte daha güçlü, daha adil ve daha temiz bir futbol geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yapay zeka ansiklopedisi Grokipedia nedir, nasıl çalışıyor? Wikipedia’nın yerini mi alacak?
- MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak? 2025-2026 sınav tarihleri: 6-7-8-9 ve 10. sınıflar...
- 2025 Kasım Merkür Retrosu ne zaman, hangi burçları nasıl etkileyecek?
- 10 Kasım ne zaman, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım resmi tatil mi, özel ve kamu kurumları çalışacak mı?
- Öğretmenler Günü ne zaman 2025? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak?
- TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi ŞARTLARI | Eş başvurusu, taksitler ve köy evi şartı... Noktasına virgülüne tüm detaylar
- EHLİYET YENİLEME RANDEVU ALMA: Eski tip sürücü belgesinde süre doluyor! Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler?
- A Milli Futbol Takımı MAÇ TAKVİMİ 2025-2026 | Türkiye-Bulgaristan mücadelesi ne zaman, hangi kanalda?
- 30 Ekim A101 aktüel katalog: Bu hafta A101 Aldın Aldın fırsatlarında neler var?
- Emeklilik hesapları sil baştan! 200 bin TL avantaj fırsatı: Torba yasa ile prim oranı ve borçlanma tarifesi değişecek
- Tarım Kredi Market’te dev indirim! 5.399 TL’ye akıllı televizyon, 1.399 TL’ye dikey ısıtıcı fırsatı
- Kredi Kartı Borçları yeniden yapılandırılacak mı? Kredi kartlarına yapılandırma gelecek mi, son durum ne?