Muğlaspor deplasmanda kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi
Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur tur maçları devam etti. Manisa FK ile Muğlaspor, Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaştı. Muğlaspor, deplasmanda bulduğu iki golle bir üst tura yükseldi.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur tur maçları devam etti.
Manisa FK ile Muğlaspor, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı.
Karşılaşmada gol perdesini 29. dakikada Mehmet Yiğit açtı. İlk yarı 1-0 sona erdi. 51. dakikada sahneye çıkan Çağrı Fedai farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda iki ekip de skoru değiştiremedi ve maç 2-0 bitti.
Muğlaspor, bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı.
MAÇIN GOLLERİ
Manisa Futbol Kulübü 0 - 1 Muğlaspor | Mehmet Yiğit | Dk: 28 | İzlemek için tıklayın
Manisa Futbol Kulübü 0 - 2 Muğlaspor | Çağrı Fedai | Dk: 51 | İzlemek için tıklayın
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kalbinizi sanata emanet edin! Stres, kalp ve bağışıklık sorununa çözüm: Tabloya bakmak
- Flavius tarihte kimdir, gerçekten yaşadı mı? Kuruluş Orhan dizisinin Flavius’u Şükrü Özyıldız kimdir, nereli?
- BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM |29 Ekim İstanbul, Ankara ve Bursa’da su seviyeleri ne kadar? İSKİ, ASKİ, BUSKİ…
- Tarihte Tekfur Saroz kimdir? Kuruluş Orhan dizisinde Tekfur Saroz’u canlandıran Burak Sergen kimdir, hangi projelerde oynadı?
- Kara Halil tarihte kimdir, gerçekte yaşamış mı? Kuruluş Orhan’ın Kara Halil’i Can Atak kimdir, hangi dizilerde oynadı?
- Tarihte Şahinşah Bey kim? Kuruluş Orhan’daki Barış Falay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Didar Hatun kimdir, gerçekte var mı? Oyuncu Sevinç Kıranlı kaç yaşında, aslen nereli?
- Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Orhan'da Bennu Yıldırımlar kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı
- EMEKLİYE 30.000 TL ÜSTÜ PROMOSYON JESTİ | 4A-4B-4C'liye zam öncesi ek ödeme listesi geldi: TEB, Vakıfbank, Garanti...
- Nilüfer Hatun kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Kuruluş Orhan’ın Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet hangi dizilerde oynadı?
- SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu nerede, saat kaçta? 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı uçuş programı
- Bugün hangi yollar ücretsiz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyollar bedava mı?