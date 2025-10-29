Muğlaspor deplasmanda kazanarak Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tura yükseldi

Fotoğraf (İHA)

Karşılaşmada gol perdesini 29. dakikada Mehmet Yiğit açtı. İlk yarı 1-0 sona erdi. 51. dakikada sahneye çıkan Çağrı Fedai farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda iki ekip de skoru değiştiremedi ve maç 2-0 bitti.

Muğlaspor, bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı.