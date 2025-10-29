29 Ekim 2025, Çarşamba
Muğlaspor deplasmanda kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 18:01 Güncelleme: 29.10.2025 20:06
Muğlaspor deplasmanda kazanarak Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tura yükseldi

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur tur maçları devam etti. Manisa FK ile Muğlaspor, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı. Muğlaspor, deplasmanda bulduğu iki golle bir üst tura yükseldi.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur tur maçları devam etti.

Manisa FK ile Muğlaspor, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı.

Karşılaşmada gol perdesini 29. dakikada Mehmet Yiğit açtı. İlk yarı 1-0 sona erdi. 51. dakikada sahneye çıkan Çağrı Fedai farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda iki ekip de skoru değiştiremedi ve maç 2-0 bitti.

Muğlaspor, bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı.

MAÇIN GOLLERİ

Manisa Futbol Kulübü 0 - 1 Muğlaspor | Mehmet Yiğit | Dk: 28 | İzlemek için tıklayın

Manisa Futbol Kulübü 0 - 2 Muğlaspor | Çağrı Fedai | Dk: 51 | İzlemek için tıklayın

