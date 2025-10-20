20 Ekim 2025, Pazartesi
Haberler Spor Haberleri Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor! Galatasaray'a Norveçli rakip

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor! Galatasaray'a Norveçli rakip

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.10.2025 10:29
ABONE OL
Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başlıyor! Galatasaray’a Norveçli rakip

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yarın (21 Ekim) başlayacak. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray ise Bodo/Glimt ile 22 Ekim Çarşamba saat 19.45'te karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, yarın ve 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puan elde ederek 21. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:
19.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)
19.45 Kairat (Kazakistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.00 Arsenal (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
22.00 Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
22.00 PSV (Hollanda) - Napoli (İtalya)
22.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Inter (İtalya)
22.00 Newcastle United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)

22 Ekim Çarşamba:
19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt (Norveç)
19.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)
22.00 Atalanta (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa)
22.00 Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere)
22.00 Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başlıyor! Galatasaray’a Norveçli rakip Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başlıyor! Galatasaray’a Norveçli rakip Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başlıyor! Galatasaray’a Norveçli rakip

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör