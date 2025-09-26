AK Parti’den 1700 programın İstanbul karnesi! 39 ilçedeki etkinlikler masaya yatırıldı

26 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.09.2025 15:35
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından organize edilen Türkiye Yüzyılı Buluşmalarının İstanbul etabı kapsamında 39 ilçede gerçekleştirilen 1700 programın ardından İl Başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kentte 2 bin 830 kişiden oluşan heyetin 961 mahallede gerçekleştirdiği 1700 program, İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Konuya ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Bu buluşmaların sonuçları, önümüzdeki dönem çalışmalarımıza ışık tutacak. Allah'ın izniyle 2028 seçimlerine doğru büyük bir heyecan ve coşkuyla yürüyeceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde 283 ekip oluşturuldu, 2 bin 830 kişiden oluşan heyet, 961 mahallede 1700 program gerçekleştirdi.

İstanbul etabının tamamlanmasının ardından İl Başkanlığında değerlendirme programı düzenlendi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, programdaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemini hatırlatarak, "O günlerde İstanbul çöpten geçilmez, susuzluktan perişan bir haldeydi. Ulaşım sorunlarıyla boğuşuyordu ancak Cumhurbaşkanı'mızın 4-5 yıllık başkanlığı döneminde 'Olmaz' denilen birçok şey gerçekleşti. Susuzluk bitti, ulaşım sorunları çözüldü. İstanbul'un kaderi değişti." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın teşkilat için önemli bir deneyim olduğunu belirterek, ülkenin dört bir yanında mahallelerden fabrikalara, şehit ve gazi yakınlarından çiftçilere kadar toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldiklerini kaydetti.

Milletin sözüne kulak verdiklerini dile getiren Büyükgümüş, "Bu buluşmaların sonuçları, önümüzdeki dönem çalışmalarımıza ışık tutacak. Allah'ın izniyle 2028 seçimlerine doğru büyük bir heyecan ve coşkuyla yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, kentteki buluşmaların yoğun katılımla gerçekleştiğini belirterek, 39 ilçedeki 961 mahallede 1700 program icra ettiklerini, yakın zamanda Başkan Erdoğan'ın katılımıyla final programını da İstanbul'da gerçekleştireceklerini bildirdi.

Programa AK Parti genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile ilçe başkanları ve belediye başkanları da katıldı.

Konuşmaların ardından AK Parti'ye geçen yeni üyeler sahneye davet edildi.

Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisinde üst düzey siyasi görevlerde bulunan 12 kişi AK Parti'ye geçti. Program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

