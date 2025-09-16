Süper Lig’de oynanacak erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

16 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.09.2025 13:09 Güncelleme: 16.09.2025 13:21
Süper Lig'in 1. ve 3. haftalarında ertelenen karşılaşmalardan bazıları yarın (17 Eylül 2025) oynanacak. Maçlarda düdük çalacak isimler açıklanırken; Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi Cihan Aydın oldu.

Trendyol Süper Lig'de 1. ve 3. haftanın erteleme maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Avrupa maçları dolayısıyla ligde ertelenen karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

1. Hafta:
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

3. Hafta:
20.00 Samsunspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

