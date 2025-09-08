Dünya ikincisi Filenin Sultanları Türkiye'ye döndü
Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2'lik skorla kaybederek dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı; Türkiye'ye döndü. Millileri havalimanında aileleri ve voleybolseverler karşıladı.
Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.
İstanbul Havalimanı'na gelen millileri, aileleri ve voleybolseverler karşıladı.
Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek "2025 Dünya Şampiyonası'nda takımımız final oynamayı başardı ve tarihinde ilk kez gümüş madalya kazandı. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ülkeye 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kürsüde yer alarak bir ilki daha yaşatmak istiyoruz. Bize bu ilki yaşatan takıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dün bütün ülke millilerimizin final maçını seyretti. Destekleriyle yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
SANTARELLİ: "TAKIMIMLA VE BİZİMLE BİRLİKTE OLAN HERKESLE GURUR DUYUYORUM"
Ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Daniele Santarelli de elde edilen başarıdan gurur duyduğunu ifade etti.
Santarelli, "Ancak bizim kadar çok çalışanlar neler yapabileceğimizi ve neler başarabileceğimizi anlayabilir. Bütün yaz boyunca çok sıkı çalıştık. VNL ile Dünya Şampiyonası arasında limitlerimizi ne kadar zorladığımızı, ne kadar geliştiğimizi sizler de zaten ekranlarınızın başında bizleri izleyerek fark ettiniz. Bu yolun başında bir hayalimiz vardı. Bu hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için çok çok mutluyum. Şu an biraz üzgün olmamızın sebebi şampiyonluğa bu kadar yakınken onu kaçırmamızdı. Onun dışında başardıklarımızdan, başaracaklarımızdan, limitlerimizi zorlamamızdan ve geldiğimiz noktadan bütün takımım adına çok mutluyum. 3 senedir birlikte çalıştığımız herkese teşekkür ediyorum. Çünkü harika işler başardık. Takımımla ve bizimle birlikte olan herkesle gurur duyuyorum." diye konuştu.
Kaptan Eda Erdem Dündar ise hayallerinin ötesinde bir an yaşadıklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz dünya şampiyonası hazırlıklarına başlarken bir hedef belirleyerek Tayland'a gittik. Kesinlikle madalya istiyorduk. Şu an hayallerimizin ötesinde bir an yaşıyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz. Türk voleybolu için tarihi bir dönemdeyiz. Bu takımın, tarih yazan ekibin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu takımın önünün daha çok açık olduğuna inanıyorum. Tüm ülkeye destekleri için çok teşekkürler."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kayyum Gürsel Tekin kimdir? Gürsel Tekin'in mal varlığı nedir, hangi görevlerde bulundu?
- GSB YURT PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | GSB 450 memur alımı KPSS şart mı? Kadın/erkek kontanjan ve branş dağılımı...
- Ailede kanser öyküsü olanlar dikkat! Uzmanlar hastalık riskini azaltacak 5 tavsiyeyi paylaştı
- Muhsin Aydemir kimdir, evli miydi? İzmir İl Emniyet Müdürü Şehit Muhsin Aydemir kaç yaşındaydı, çocukları var mı?
- WhatsApp çöktü mü, yavaşladı mı? WhatsApp Web Mesajlar ve fotoğraflar neden geç gidiyor?
- Instagram erişim sorunu son dakika | Instagram’a neden giremiyorum? Akış yenilenmiyor…
- ÖZYES SONUÇ EKRANI 2025-YKS | Spor Bilimleri Özel Yetenek sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir?
- Youtube çöktü mü, sorun mu var? Youtube erişim sorunu nasıl çözülür? 8 Eylül hata raporu
- DGS üniversite kayıt takvimi 2025-2026 | DGS tercih sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM sonuç ekranı...
- Memura en az 59.000 TL maaş! OVP 6.5 milyon için zam oranını verdi: Kim ne kadar alacak? 4C Emekli Sandığı, vaiz, doktor...
- 4A, 4B emeklilerine yüzde 10’luk ZAM! OVP’ye göre yeni rakamlar geldi: 16.881, 19.000, 25.000 TL alana 2026 Ocak'ta…
- Hava raporu kırmızıya döndü! Sağanak ve fırtına kuvvetli geldi: İstanbul dahil çok sayıda il uyarıldı! Şemsiye ve yağmurluksuz çıkmayın