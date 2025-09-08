08 Eylül 2025, Pazartesi
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Büyük umutlarla transfer edilmişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2025 11:15
ABONE OL
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Geçtiğimiz sezon devre arasındaki Kızılyıldız'dan 6,7 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan ve ardından Zenit'e kiralanan Ongjen Mimovic, şimdi de GKRY temsilcisi Pafos FC'ye kiralandı.

Geçtiğimiz sezon devre arasındaki Kızılyıldız'dan 6,7 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan ve ardından Zenit'e kiralanan Ongjen Mimovic, şimdi de GKRY temsilcisi Pafos FC'ye kiralandı.

FENERBAHÇE AYRILIĞI TFF'YE BİLDİRDİ
Sarı-lacivertli ekip Mimovic'in ayrılığını TFF'ye bildirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Büyük umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Büyük umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Büyük umutlarla transfer edilmişti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör