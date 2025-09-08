Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Geçtiğimiz sezon devre arasındaki Kızılyıldız'dan 6,7 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan ve ardından Zenit'e kiralanan Ongjen Mimovic, şimdi de GKRY temsilcisi Pafos FC'ye kiralandı.

FENERBAHÇE AYRILIĞI TFF'YE BİLDİRDİ

Sarı-lacivertli ekip Mimovic'in ayrılığını TFF'ye bildirdi.