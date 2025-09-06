TFF duyurdu! Türkiye-İspanya maçının bileti sınırlı sayıda satışa sunulacak
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile oynayacağı maç için sınırlı sayıda iade biletler satışa sunulacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mızın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda yarın Konya'da oynayacağı müsabakanın sınırlı sayıdaki iade biletlerinin satışa açılması kararı alınmıştır. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın iade bilet satışları maç sabahı saat 11.00'de başlayacaktır. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecektir." ifadeleri kullanıldı.