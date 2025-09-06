Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber! Nijeryalı golcü oyuna devam edemedi
Galatasaray'ın dünya yıldızı ismi Osimhen, Nijerya-Uganda maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Yıldız oyuncu 32. dakikada yerini Dessers'a bıraktı.
Galatasaray'ın rekor bedelle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Nijerya'nın Uganda ile oynadığı maçta sakatlandı. Yıldız isim ağrıları nedeniyle 32. dakikada yerini Dessers'a bırakmak zorunda kaldı.
