06 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Galatasaray Haberleri Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber! Nijeryalı golcü oyuna devam edemedi

Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber! Nijeryalı golcü oyuna devam edemedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 19:56 Güncelleme: 06.09.2025 19:56
ABONE OL
Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber! Nijeryalı golcü oyuna devam edemedi

Galatasaray'ın dünya yıldızı ismi Osimhen, Nijerya-Uganda maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Yıldız oyuncu 32. dakikada yerini Dessers'a bıraktı.

Galatasaray'ın rekor bedelle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Nijerya'nın Uganda ile oynadığı maçta sakatlandı. Yıldız isim ağrıları nedeniyle 32. dakikada yerini Dessers'a bırakmak zorunda kaldı.

(Ekran görüntüsü - Ahaber.com.tr)(Ekran görüntüsü - Ahaber.com.tr)

Osimhen'in oyundan çıkarken moralinin bozuk olduğu görüldü.

(Ekran görüntüsü - Ahaber.com.tr)(Ekran görüntüsü - Ahaber.com.tr)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber! Nijeryalı golcü oyuna devam edemedi Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber! Nijeryalı golcü oyuna devam edemedi Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber! Nijeryalı golcü oyuna devam edemedi

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör