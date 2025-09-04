Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik telefonu

05 Eylül 2025, Cuma
Giriş: 04.09.2025 23:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nı kutladı ve 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile karşılaşacakları müsabaka için başarı dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan soyunma odasında görüştüğü Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti. 90 dakika boyunca sergilemiş oldukları başarılı performans ve aldıkları önemli galibiyetten ötürü A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı ve millî futbolcuları kutladı.

BAŞARI DİLEĞİ

Erdoğan, 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya ile karşılaşacakları müsabaka için başarı dileklerini iletirken; ay-yıldızlılar da vermiş olduğu destekten ötürü Erdoğan'a teşekkür etti.

