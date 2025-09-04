Bursaspor'dan farklı galibiyet: Söğütspor'u 7-0 yendi
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunda Bursaspor ile Söğütspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Bursaspor rakibini 7-0 yenerek üst tura yükseldi.
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde sahasında Söğütspor'u 7-0 mağlup etti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kadın hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak'ın yardımcılıklarını Batuhan Topçu ve Selim Göksu yaparken, dördüncü hakem olarak Ömer Ergün Soylu görev aldı.
MAÇIN GOLLERİ
18. dakika: Tayfun Aydoğan, ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla ağları havalandırdı (1-0).
52. dakika: Furkan Emre Ünver farkı ikiye çıkardı (2-0).
56. dakika: Emrehan Gedikli, Hamza Gür'ün asistini gole çevirdi (3-0).
59. dakika: Hakkı Türker'in pasında Hamza Gür sahneye çıktı (4-0).
75. dakika: Sertaç Çam, kullanılan korner sonrası skoru 5-0 yaptı.
81. dakika: Söğütspor'dan Mümin Kutlu topu kendi ağlarına gönderdi (6-0).
89. dakika: Hakkı Türker penaltıdan farkı 7'ye çıkardı (7-0).
Bursaspor, farklı galibiyetle adını Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'na yazdırdı. 2. Tur kuraları 8 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te TFF Riva'da çekilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözleri Karadeniz dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?
- İsmail Kartal kimdir, hangi görevlerde bulundu? Kariyerindeki başarılar ve futbol geçmişi
- KYK yurt ücretleri zamlandı mı, ne kadar oldu? 2025-2026 KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt özellikleri neler?
- Kişilik testi: İlk gördüğünüz hayvan hangisi? Gizli gücünüzü ortaya çıkarıyor
- 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek? Dini tatil takvimi
- Göğe uzanıyor: Yeni gökdelen Burj Khalifa’yı tahtından indiriyor!
- Google alternatifi arama motorları listesi | Google dışında hangi arama motorları var, neler kullanılabilir?
- Ons ve gram altın o tarihte bu rakamlara ulaşacak! İslam Memiş’ten net tahmin: Önce 5 bin TL sonra...
- 12 Dev Adam EuroBasket 2025 son 16 turu: Türkiye-İsveç maçı ne zaman ve hangi kanalda?
- Gmail şifresi nasıl değiştirilir? Parola sıfırlama ve adım adım Google hesap güvenliği
- DHY kura sonuç sorgulama ekranı | Sağlık Bakanlığı 124. Dönem DHY doktor ataması İSİM LİSTESİ nereden öğrenilir?
- Google ne zaman kuruldu, sahibi kim? Türkiye’de ilk ne zaman kullanıldı?