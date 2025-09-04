05 Eylül 2025, Cuma
Haberler Spor Haberleri Bursaspor'dan farklı galibiyet: Söğütspor'u 7-0 yendi

Bursaspor'dan farklı galibiyet: Söğütspor'u 7-0 yendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 22:03 Güncelleme: 04.09.2025 23:17
ABONE OL
Bursaspor’dan farklı galibiyet: Söğütspor’u 7-0 yendi

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunda Bursaspor ile Söğütspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Bursaspor rakibini 7-0 yenerek üst tura yükseldi.

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde sahasında Söğütspor'u 7-0 mağlup etti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kadın hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak'ın yardımcılıklarını Batuhan Topçu ve Selim Göksu yaparken, dördüncü hakem olarak Ömer Ergün Soylu görev aldı.

Foto: İHAFoto: İHA

MAÇIN GOLLERİ

18. dakika: Tayfun Aydoğan, ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla ağları havalandırdı (1-0).

52. dakika: Furkan Emre Ünver farkı ikiye çıkardı (2-0).

56. dakika: Emrehan Gedikli, Hamza Gür'ün asistini gole çevirdi (3-0).

59. dakika: Hakkı Türker'in pasında Hamza Gür sahneye çıktı (4-0).

75. dakika: Sertaç Çam, kullanılan korner sonrası skoru 5-0 yaptı.

81. dakika: Söğütspor'dan Mümin Kutlu topu kendi ağlarına gönderdi (6-0).

89. dakika: Hakkı Türker penaltıdan farkı 7'ye çıkardı (7-0).

Bursaspor, farklı galibiyetle adını Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'na yazdırdı. 2. Tur kuraları 8 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te TFF Riva'da çekilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bursaspor’dan farklı galibiyet: Söğütspor’u 7-0 yendi Bursaspor’dan farklı galibiyet: Söğütspor’u 7-0 yendi Bursaspor’dan farklı galibiyet: Söğütspor’u 7-0 yendi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör