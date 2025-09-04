Bursaspor’dan farklı galibiyet: Söğütspor’u 7-0 yendi

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde sahasında Söğütspor'u 7-0 mağlup etti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kadın hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak'ın yardımcılıklarını Batuhan Topçu ve Selim Göksu yaparken, dördüncü hakem olarak Ömer Ergün Soylu görev aldı.