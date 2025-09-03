03 Eylül 2025, Çarşamba
Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin oynanacağı tarih belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 18:27 Güncelleme: 03.09.2025 18:42
TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 14 Eylül'de oynanacağını duyurdu.

TFF, Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların programını açıkladı.

5. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi, 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynancak.

İşte TFF'nin açıkladığı program...

