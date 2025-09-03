Süper Lig’de ertelenen maçların programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 1'nci haftasında oynanması gereken Fenerbahçe - Alanyaspor ve Fatih Karagümrük - Başakşehir karşılaşmaları ile 3'üncü haftadan ertelenen Samsunspor - Kasımpaşa maçı 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de yapılacak.

Süper Lig'in 1'inci haftasında ertelenen bir diğer karşılaşma olan Kayserispor - Beşiktaş mücadelesi ise 24 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

Öte yandan, Süper Lig'in 3'üncü haftasında ertelenen Konyaspor - Beşiktaş ve Çaykur Rizespor - Başakşehir müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecek.