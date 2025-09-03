Türkiye'de yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Futbol transferleri için son tarih belli mi?

Türkiye’de Süper Lig yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, Avrupa liglerinde transfer penceresi kapanmış durumda. Futbolseverler “Türkiye’de transfer dönemi ne zaman sona erecek?” sorusuna yanıt arıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 03.09.2025 17:11 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:13 PAYLAŞ ABONE OL

Türkiye'de futbolseverler, transfer sezonunun bitiş tarihini merak ediyor. Avrupa liglerinde transfer dönemi kapanmış olsa da Süper Lig kulüpleri için yaz transfer sezonu hala devam ediyor. TFF tarafından belirlenen takvime göre transfer döneminin bitiş tarihi belli.

Transfer Türkiye'de Süper Lig Transfer Dönemi Ne Zaman Sona Erecek? TFF, futbol sezonu için transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Resmi açıklamaya göre, Süper Lig'de yaz transfer dönemi olarak bilinen Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 12 Eylül Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Kulüpler bu tarihe kadar oyuncu alımı ve tescil işlemlerini tamamlamak zorunda.