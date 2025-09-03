Türkiye’de yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Futbol transferleri için son tarih belli mi?

Türkiye'de futbolseverler, transfer sezonunun bitiş tarihini merak ediyor. Avrupa liglerinde transfer dönemi kapanmış olsa da Süper Lig kulüpleri için yaz transfer sezonu hala devam ediyor. TFF tarafından belirlenen takvime göre transfer döneminin bitiş tarihi belli.
Türkiye'de Süper Lig Transfer Dönemi Ne Zaman Sona Erecek?
TFF, futbol sezonu için transfer ve tescil dönemlerini belirledi. Resmi açıklamaya göre, Süper Lig'de yaz transfer dönemi olarak bilinen Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 12 Eylül Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Kulüpler bu tarihe kadar oyuncu alımı ve tescil işlemlerini tamamlamak zorunda.
Avrupa'da Transfer Dönemi Bitti Mi?
İngiltere Premier Lig, Serie A, Bundesliga, La Liga ve Ligue 1'de transfer penceresi 1 Eylül Salı gecesi itibariyle kapandı. Bu tarihten sonra Avrupa kulüpleri kadrolarını şekillendirmek için bir sonraki dönemi bekleyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kadro Bildirimleri için Son Tarih Ne?
Şampiyonlar Ligi'ne kalan takımların kadro bildirimlerini en geç 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece Türkiye saati ile 01.00'e kadar yapmaları gerekiyordu.