Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor: İşte maç programı
Turkuvaz Medya'nın ev sahipliği yaptığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 2025-2026 sezonu heyecanı yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre, 1. eleme turunda günün programı belli oldu.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, yarın oynanacak 8 müsabakayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kupada 1. eleme turunda yarınki maç programı şöyle:
13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Stat belli değil)
15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)
15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)
15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)
16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)
20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)