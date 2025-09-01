01 Eylül 2025, Pazartesi
Juventus Edon Zhegrova'yı kadrosuna kattı

Juventus Edon Zhegrova’yı kadrosuna kattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 01.09.2025 12:51
Juventus Edon Zhegrova’yı kadrosuna kattı

İtalya Serie A ekibi Juventus, Lille forması giyen Kosovalı futbolcu Edon Zhegrova’yı kadrosuna kattığını duyurdu.

İtalyan temsilcisi Juventus, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor. Juventus, Fransız ekibi Lille'den 26 yaşındaki futbolcu Edon Zhegrova'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Kosavalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle geçen yılın aralık ayından bu yana forma giyemedi.

Zhegrova, geçtiğimiz sezon sakatlık yaşadığı Aralık ayına kadar olan bölümde Fransa Ligue 1'de çıktığı 12 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Juventus Edon Zhegrova’yı kadrosuna kattı Juventus Edon Zhegrova’yı kadrosuna kattı Juventus Edon Zhegrova’yı kadrosuna kattı

