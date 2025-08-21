CANLI | Panathinaikos-Samsunspor
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor, Yunanistan’ın köklü ekiplerinden Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor, Yunanistan'ın köklü ekiplerinden Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor.
Atina'da oynanan maçta Karadeniz ekibi, zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla dönerek rövanş mücadelesine umutlu çıkmayı hedefliyor.
11'LER
Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Pellistri, Swiderski
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Dimata, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji
