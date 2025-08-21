21 Ağustos 2025, Perşembe
Haberler Spor Haberleri CANLI | Panathinaikos-Samsunspor

CANLI | Panathinaikos-Samsunspor

Giriş: 21.08.2025 20:44 Güncelleme: 21.08.2025 20:57
ABONE OL
CANLI | Panathinaikos-Samsunspor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor, Yunanistan’ın köklü ekiplerinden Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor, Yunanistan'ın köklü ekiplerinden Panathinaikos ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI | Panathinaikos-Samsunspor

Atina'da oynanan maçta Karadeniz ekibi, zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla dönerek rövanş mücadelesine umutlu çıkmayı hedefliyor.

11'LER

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Pellistri, Swiderski

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Dimata, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI | Panathinaikos-Samsunspor CANLI | Panathinaikos-Samsunspor CANLI | Panathinaikos-Samsunspor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör