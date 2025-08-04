Avrupa'da kura heyecanı! Temsilcilerimizin play-off turundaki rakipleri belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı bugün başlıyor. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimiyle birlikte Avrupa kupalarında yoluna devam eden Türk ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor’un play-off turundaki olası rakipleri netleşecek. Şampiyonlar Ligi’nden Konferans Ligi’ne kadar üç kulvarda yer alan temsilcilerimiz, gruplara kalabilmek için bu turda güçlü rakiplerle karşı karşıya gelebilir.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları bugün çekilecek.
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde, Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belli olacak.
FEYENOORD SONRASI KİM GELECEK?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.
Sarı lacivertliler Feyenoord'u elemesi durumunda Benfica-Nice (Galibi) ya da Club Brugge-Salzburg (Galibi) ile karşı karşıya gelecek.
SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLACAK
Avrupa macerasına play-off turundan dahil olacak Samsunspor'un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te yapılacak.
- Shakhtar Donetsk / Panathinaikos
- Braga / Cluj
- PAOK / Wolfsberg
- Maccabi / Hamrun Spartans
- Young Boys
- Midtjylland / Fredrikstad
- Legia Varşova / AEK Larnaca
- Ludogorets / Ferencvaros (Kaybedeni)
- FCSB / Drita
- Lech Poznan / Kızılyıldız (Kaybedeni)
- Malmö / Kopenhag (Kaybedeni)
- Utrecht / Servette
BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR
Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.
Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakipleri şöyle:
- Larne-Santa Clara
- Lausanne Sport-Astana
- Utrecht-Servette (Kaybedeni)
- Neman Grodno-Klaksvik
- Brondby-Vikingur
- Dinamo City-Hajduk Split
- Beitar Jerusalem-Riga FC
- Aris Limassol-AEK
- PAOK-Wolfsberger (Kaybedeni)
- Austria Wien-Banik Ostrava
- Univ Craiova-Spartak Trnava
- Hammarby-Rosenborg
- Midtjylland-Fredrikstad (Kaybedeni)
- Legia-AEK Larnaca (Kaybedeni)
- Brann-Hacken (Kaybedeni)
- Gyor-AIK
- Arda-Kauno Zalgiris
- Paksi-Polissya
- Sabah-Levski Sofia
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