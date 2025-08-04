04 Ağustos 2025, Pazartesi
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Avrupa'da kura heyecanı! Temsilcilerimizin play-off turundaki rakipleri belli oluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.08.2025 06:53 Güncelleme: 04.08.2025 06:54
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Avrupa’da kura heyecanı! Temsilcilerimizin play-off turundaki rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı bugün başlıyor. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimiyle birlikte Avrupa kupalarında yoluna devam eden Türk ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor’un play-off turundaki olası rakipleri netleşecek. Şampiyonlar Ligi’nden Konferans Ligi’ne kadar üç kulvarda yer alan temsilcilerimiz, gruplara kalabilmek için bu turda güçlü rakiplerle karşı karşıya gelebilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları bugün çekilecek.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde, Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde play-off turu kuraları bugün çekiliyor. (AA)UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde play-off turu kuraları bugün çekiliyor. (AA)

FEYENOORD SONRASI KİM GELECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.

Sarı lacivertliler Feyenoord'u elemesi durumunda Benfica-Nice (Galibi) ya da Club Brugge-Salzburg (Galibi) ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Feyenoord'u geçerse Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için play-off oynayacak (AA)Fenerbahçe Feyenoord'u geçerse Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için play-off oynayacak (AA)

SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ BELLİ OLACAK

Avrupa macerasına play-off turundan dahil olacak Samsunspor'un bulunduğu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TSİ 14.00'te yapılacak.

  • Shakhtar Donetsk / Panathinaikos
  • Braga / Cluj
  • PAOK / Wolfsberg
  • Maccabi / Hamrun Spartans
  • Young Boys
  • Midtjylland / Fredrikstad
  • Legia Varşova / AEK Larnaca
  • Ludogorets / Ferencvaros (Kaybedeni)
  • FCSB / Drita
  • Lech Poznan / Kızılyıldız (Kaybedeni)
  • Malmö / Kopenhag (Kaybedeni)
  • Utrecht / Servette

Samsunspor da UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibini heyecanla bekliyor (AA)Samsunspor da UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibini heyecanla bekliyor (AA)

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR

Beşiktaş'ın İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç ekibi Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakipleri şöyle:

  • Larne-Santa Clara
  • Lausanne Sport-Astana
  • Utrecht-Servette (Kaybedeni)
  • Neman Grodno-Klaksvik
  • Brondby-Vikingur
  • Dinamo City-Hajduk Split
  • Beitar Jerusalem-Riga FC
  • Aris Limassol-AEK
  • PAOK-Wolfsberger (Kaybedeni)
  • Austria Wien-Banik Ostrava
  • Univ Craiova-Spartak Trnava
  • Hammarby-Rosenborg
  • Midtjylland-Fredrikstad (Kaybedeni)
  • Legia-AEK Larnaca (Kaybedeni)
  • Brann-Hacken (Kaybedeni)
  • Gyor-AIK
  • Arda-Kauno Zalgiris
  • Paksi-Polissya
  • Sabah-Levski Sofia
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Avrupa’da kura heyecanı! Temsilcilerimizin play-off turundaki rakipleri belli oluyor Avrupa’da kura heyecanı! Temsilcilerimizin play-off turundaki rakipleri belli oluyor Avrupa’da kura heyecanı! Temsilcilerimizin play-off turundaki rakipleri belli oluyor
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