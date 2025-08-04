Avrupa’da kura heyecanı! Temsilcilerimizin play-off turundaki rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları bugün çekilecek.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde, Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belli olacak.