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Fenerbahçe Semedo transferini resmen duyurdu! 2 yıllık sözleşme imzalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.07.2025 23:26 Güncelleme: 31.07.2025 23:34
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Fenerbahçe Semedo transferini resmen duyurdu! 2 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe, Nelson Semedo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı. Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Nelson Semedo'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

Portekizli sağbek, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton formasıyla 37 maçta görev alırken 5 asistlik katkı sağladı.

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Fenerbahçe Semedo transferini resmen duyurdu! 2 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe Semedo transferini resmen duyurdu! 2 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe Semedo transferini resmen duyurdu! 2 yıllık sözleşme imzalandı
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