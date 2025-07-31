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Beşiktaş duyurdu! Gedson resmen Spartak Moskova'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.07.2025 17:37 Güncelleme: 31.07.2025 17:43
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Beşiktaş duyurdu! Gedson resmen Spartak Moskova’da

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu. Ayrıca Portekizli futbolcunun kazandırdığı bonservis ücreti de belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş, Gedson'un transferini resmen açıkladı. Böylece Portekizli futbolcu Spartak Moskova'ya transfer oldu.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle; "Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır."

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Beşiktaş duyurdu! Gedson resmen Spartak Moskova’da Beşiktaş duyurdu! Gedson resmen Spartak Moskova’da Beşiktaş duyurdu! Gedson resmen Spartak Moskova’da
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