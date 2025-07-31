Avrupa Ligi’ne erken veda! Beşiktaş Shakhtar Donetsk’e 2-0 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Beşiktaş sahasında 4-2 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederken, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St Patricks ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Shakhtar Donetsk'in konuğu oldu. Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadyumu'nda TSİ 21.00'de oynanan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Munuera düdük çaldı. Munuera'nın yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlendi

İki takım da oyuna kontrollü başlarken, Shakhtar Donetsk kısa paslarla etkili olmaya çalıştı. Demir Ege'nin kaptırdığı top sonrasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kevin, yaptığı sert vuruşla 12'nci dakikada takımını öne geçirdi. Golün ardından oyunun kontrolü Ukrayna ekibine geçti. Topa daha çok sahip olan turuncu-siyahlılarda 32'nci dakikada Emirhan'dan topu kapan Alisson, ceza sahasına kadar girip, aşırtma bir vuruş denedi. Top kaleci Mert'te kaldı. Ev sahibi ekip, 45+2'nci dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanatta çizgiye inen Tobias'ın arka direğe çevirdiği topta Elias, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Shakhtar Donetsk'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, ilk 15 dakikalık bölümde iki takım da tehlikeli pozisyon üretemedi. Kalan sürede de gol sesi çıkmadı ve Shakhtar Donetsk sahadan 2-0 galip ayrılarak tur atlayan takım oldu.

KONFERANS LİGİ'NDE RAKİP İRLANDA EKİBİ ST PATRICKS

Siyah-beyazlılar, iki maçta da aldığı mağlubiyetlerin ardından Avrupa Ligi'ne veda etti. Konferans Ligi elemelerinde yoluna devam edecek Beşiktaş'ın bu kupadaki rakibi de belli oldu. Sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında, uzatmalara giden maçta Estonya'nın Nomme JK Kalju takımı ile 2-2 berabere kalan İrlanda ekibi St Patricks, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Siyah-beyazlılar 7 Ağustos'taki ilk maçta deplasmanda rakibine konuk olacak. Rövanş ise 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

İLK YARI

5. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tobias'ın kaleci Mert'i de geçip yaptığı vuruşta, Uduokhai tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada Demir Ege'den topu kapan Pedrinho pasını Kevin'a aktardı. Bu oyuncu da soldan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada sol kanattan Muçi'nin ortasında arka direkte Mario'nun şutunda top savunmadan döndü.

34. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Demir Ege'nin şutunda defans son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada sağ kanattan Tobias'ın yerden ortasında arka direkte Elias'ın şutunda top ağlara gitti. 2-0

İKİNCİ YARI

58. dakikada Muçi'nin ceza sahasına girer girmez hafif sağ çaprazdan vuruşunda top kaleyi bulmadı.

72. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Traore'nin şutunda top az farkla auta çıktı.

79. dakikada sağdan ceza sahasına giren Alisson'un şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

"ZOR BİR MÜCADELE OLDU"

Beşiktaş teknik direktörü Solskjaer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Norveçli teknik adam, istifa etmeyi düşünmediğini belirti. Karşılaşmayı değerlendiren Solskjaer, "Zor bir maçtı. Erken gol işimizi zorlaştırdı. Planımız ilk golü ve sonra fiziksel kapasiteyle oyunu tutmaktı. Rakibimiz ilk golü buldu. Zor bir mücadele oldu ilk maçtaki gibi. Oyuncularım savaştılar sahada ama olmadı şu an gerçeği kabul etmek zorundayız. Shakhtar bizden daha iyiydi. Bugün ilk golü atmak çok ölüm kalım meselesiydi. İlk golü atıp turu geçeceğimize inanabilirdik. İlk golü maalesef rakibimiz buldu. Tırmanmamız gereken dağ biraz daha dikleşti. Rakip bizden daha iyiydi ve anları daha iyi değerlendirdi. Taraftarları övgüleri hak ediyor. Bizim taraftarımız da bize burada çok iyi destek verdi." ifadelerini kullandı.



"UMARIM ŞAMPİYONLUĞA KADAR GİDERLER"

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, Beşiktaş'a başarılar dileyerek "Umarım Konferans Ligi'nde karşılaşmayız. Umarım şampiyonluğa kadar giderler, öyle bir potansiyelleri var." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Turan, "Maça biraz durağan başladık. Psikolojik olarak zordu. Plana sadık kalarak golü bulduk. İkinci yarıyı topa sahip olarak geçirdik. Oyuncularımın enerjisinden, davranışlarından mutluyum. Zorlu periyoda gireceğiz. Enerjileri çok iyiydi. Gelişmemiz lazım. Turu geçtikten sonra tebriki hak ettiler. Beşiktaş'a bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum. Umarım Konferans Ligi'nde karşılaşmayız. Umarım şampiyonluğa kadar giderler, öyle bir potansiyelleri var." diye konuştu.

Beşiktaş'ın zamana ihtiyacı olduğunu aktaran Turan, "Beşiktaş çok iyi bir takım. Bazı maçları oynamak kolay değil. Solskjaer'in oyun kültürüne saygı duyuyorum. Futbolda bir şeyleri değiştirmek için zamana ihtiyaç var. Giden gelen oyuncular var. Biz Beşiktaş'a karşı dikkatli ve özenli hazırlandık. Beşiktaş çok iyi olacaktır diye düşünüyorum çünkü bir oyuncu grubuna sahip." değerlendirmesinde bulundu.