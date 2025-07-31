Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı! Semih Kılıçsoy Cagliari yolunda

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam deplasmanda Shakhtar Donetsk ile 4-2'nin rövanşında karşılacak olan Beşiktaş'ta Gedson'un ardından bir ayrılık haberi daha geldi.

Siyah-Beyazlılar, genç yıldız Semih Kılıçsoy için Serie A takımı Cagliari ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferin bu akşamki maçın ardından açıklanması bekleniyor.