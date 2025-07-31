Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! Semih Kılıçsoy Cagliari yolunda
Bu akşam Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Beşiktaş'ta maç öncesi bir ayrılık haberi daha geldi. Semih Kılıçsoy için Cagliari ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam deplasmanda Shakhtar Donetsk ile 4-2'nin rövanşında karşılacak olan Beşiktaş'ta Gedson'un ardından bir ayrılık haberi daha geldi.
Siyah-Beyazlılar, genç yıldız Semih Kılıçsoy için Serie A takımı Cagliari ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferin bu akşamki maçın ardından açıklanması bekleniyor.