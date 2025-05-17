Kasımpaşa Başakşehir'i ağırlayacak!
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın (18 Mayıs Pazar) RAMS Başakşehir'i konuk edecek. İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 sonuçlanmıştı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, topladığı 46 puanla 9. sırada yer alıyor. Burak Yılmaz yönetimindeki lacivert-beyazlı takım, ligde son 7 maçta yalnızca 1 kez kaybetti.
Ligde 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunan Başakşehir ise 51 puanla 5. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler, ligde son 3 maçta 3 puan alabildi.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 sonuçlanmıştı.