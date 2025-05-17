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Samsunspor Sivasspor'u ağırlıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.05.2025 09:11
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Samsunspor Sivasspor’u ağırlıyor!

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın (18 Mayıs Pazar) sahasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 57 puanla 4. sırada girdi.

Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi veren Karadeniz ekibi, Net Global Sivasspor'u yenerek rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

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