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NBA'de Knicks Doğu Konferansı finaline çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.05.2025 09:35
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NBA’de Knicks Doğu Konferansı finaline çıktı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, son şampiyon Boston Celtics'i evinde 119-81 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve konferans finaline yükseldi.

Madison Square Garden'daki maçta Jalen Brunson ve OG Anunoby, Knicks adına 23'er, Mikal Bridges 22 sayılık katkı sunarken, Karl-Anthony Towns 21 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı.

Celtics'te ise Jaylen Brown 20 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı finali ilk maçında Knicks, perşembe günü Indiana Pacers ile karşı karşıya gelecek.

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