Kral Kupası’nın sahibi 32. kez Barcelona oldu

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona, Real Madrid'i uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek zafere uzandı. 55. dakikada oyuna giren Arda Güler, takımının attığı ikinci golün asistini yaptı. Barcelona bu başarısıyla Kral Kupası'nın en çok kazanan kulüp oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Barcelona 28. dakikada Lamine Yamal'ın asistinde Pedri'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarının 30 dakikalık bölümünde rakip kaleye şutu olmayan ve oyun kurmakta zorlanan Real Madrid, yenik duruma düştükten sonra Barcelona ceza sahasında tehlike yarattı.

Eflatun beyazlıların, Bellingham ile bir golü ve Vinicius ile bir penaltı pozisyonu, öncesindeki ofsayt nedeniyle iptal edildi.