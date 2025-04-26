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9 kampta 510 güreşçi şampiyonluk için çalışıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.04.2025 14:58
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9 kampta 510 güreşçi şampiyonluk için çalışıyor

Milli güreşçiler, hazırlıklarını 9 kentte düzenlenen kamplarda sürdürüyor. Bursa, Gaziantep, Konya, Antalya, Niğde, Edirne, Bolu, Ankara ve İstanbul'daki kamplarda güreşçiler, 'yolumuz şampiyonluk' mottosuyla yeni zaferlere hazırlanıyor.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 9 kamp merkezinde toplam 510 sporcu, şampiyonluk için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Bursa, Gaziantep, Konya, Antalya, Niğde, Edirne, Bolu, Ankara ve İstanbul'daki kamplarda güreşçiler, "yolumuz şampiyonluk" mottosuyla yeni zaferlere hazırlanıyor.

Kamplar büyükler, 23, 20 ve 17 yaş altı kategorilerinde düzenleniyor.

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