9 kampta 510 güreşçi şampiyonluk için çalışıyor

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 9 kamp merkezinde toplam 510 sporcu, şampiyonluk için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Bursa, Gaziantep, Konya, Antalya, Niğde, Edirne, Bolu, Ankara ve İstanbul'daki kamplarda güreşçiler, "yolumuz şampiyonluk" mottosuyla yeni zaferlere hazırlanıyor.

Kamplar büyükler, 23, 20 ve 17 yaş altı kategorilerinde düzenleniyor.