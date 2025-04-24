Real Madrid milli futbolcu Arda Güler'in attığı golle galip!
Altın çocuk Arda Güler başarılarına başarı katmaya devam ediyor. İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid deplasmanda Getafe'yi milli futbolcu Arda Güler'in golüyle 1-0 yendi.
La Liga'daki 33. hafta maçında Getafe'ye konuk olan Real Madrid'de forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, 21. dakikada ceza sahası dışından attığı şutla takımını 1-0 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.
Real Madrid, son 5 hafta öncesinde puanını 72'ye yükselterek 76 puanı bulunan lider Barcelona'yı takibini sürdürdü.