Fırtına finalde! Trabzonspor Göztepe’yi mağlup etti

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TRABZONSPOR FİNALDE!

ATV ekranlarında naklen yayınlanan mücadelede bordo mavililer Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Böylece Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

İkinci yarıda Ozan Tufan'ın şık golü ile dakika 78'de 1-0 öne geçen Trabzonspor, 89. dakikada Zubkov'un golü ile skoru belirledi.

Banza ile 55. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamayan bordo mavililer, maçı 2-0 kazanmasını bilerek adını finale yazdırdı.

MÜCADELEDE YAŞANANLAR...

6. Romulo'nun pasında, ceza alanı sağ tarafında Ogün Bayrak'ın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, top az farkla yandan auta çıktı.

9. dakikada soldan yapılan ortada, Emersonn'un kafa ile aşırdığı topu arka direkteki Ogün Bayrak kaleye gönderdi ancak çizgi üzerinden Savic, meşin yuvarlağı kornere atarak tehlikeyi önledi.