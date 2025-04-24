Fırtına finalde! Trabzonspor Göztepe'yi mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadelede bordo mavililer Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Böylece Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. İşte mücadelede yaşananlar...
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Göztepe'yi Papara Park'ta konuk etti.
TRABZONSPOR FİNALDE!
ATV ekranlarında naklen yayınlanan mücadelede bordo mavililer Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Böylece Trabzonspor finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
İkinci yarıda Ozan Tufan'ın şık golü ile dakika 78'de 1-0 öne geçen Trabzonspor, 89. dakikada Zubkov'un golü ile skoru belirledi.
Banza ile 55. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamayan bordo mavililer, maçı 2-0 kazanmasını bilerek adını finale yazdırdı.
MÜCADELEDE YAŞANANLAR...
6. Romulo'nun pasında, ceza alanı sağ tarafında Ogün Bayrak'ın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, top az farkla yandan auta çıktı.
9. dakikada soldan yapılan ortada, Emersonn'un kafa ile aşırdığı topu arka direkteki Ogün Bayrak kaleye gönderdi ancak çizgi üzerinden Savic, meşin yuvarlağı kornere atarak tehlikeyi önledi.
11. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Zubkov'un ceza alanı içinden sert şutunda kaleci Arda Özçimen topu yatarak çeldi. Pozisyonun devamında Nwakaeme'nin, yakın mesafeden kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
30. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan pasında, altıpas içinde uygun durumda Banza, kötü bir kafa vuruşuyla topu yandan auta gönderdi.
42. dakikada Zubkov'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Savic'in kafa vuruşunda, top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
48. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, iki savunma oyuncusu arasında sıkışan top Heliton'un eline çarptı. Hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.
55. dakikada Banza'nın kullandığı penaltı atışında, kaleci Arda Özçimen, sol tarafına yatarak iki hamlede topu kontrol ederek rakiplerinin öne geçmesine izin vermedi.
60. dakikada Romulo'nun ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.
61. Tijanic'in soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Emersonn'un kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır da kaldı.
63. dakikada Malheiro'nun ceza alanı dış sağ çaprazından orta şut karışımı vuruşunda kaleci Arda, yatarak topu kontrol etti.
78. dakikada Trabzonspor golü buldu. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Ozan Tufan'ın olduğu yere doğru düştü. Bu futbolcunun ayağının kenarıyla dokunduğu meşin yuvarlak kaleci Arda Özçimen'in sağından filelerle buluştu: 1-0
81. dakikada Romulo'nun ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.
89. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye yükseltti. Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı içinde Zubkov'un şutunda top kaleci Arda Özçimen'in solundan filelere gitti: 2-0
90+2. dakikada Sikan'ın kullandığı serbest atışta kaleci Arda Özçimen'den dönen topu Visca tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez direkten döndü.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
İŞTE O GOLLER...
TIKLA İZLE GOL | Trabzonspor 1-0 Göztepe
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