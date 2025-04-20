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Premier Lig'de Leicester City küme düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.04.2025 21:21
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Premier Lig’de Leicester City küme düştü

İngiltere 1. Futbol Ligi'nin (Premier Lig) 33. haftasında lider Liverpool, Leicester City'i deplasmanda 1-0 yendi. 18 puanla 19. sırada yer alan Leicester City ise bu sonucun ardından küme düştü.

İngiltere 1. Futbol Ligi'nin (Premier Lig) 33. haftasında lider Liverpool, Leicester City'i deplasmanda 1-0 yendi.

King Power Stadyumu'ndaki karşılaşmada Liverpool'un golünü 76. dakikada Trent Alexander-Arnold kaydetti.

Fotoğraf: ReutersFotoğraf: Reuters

79 puanla liderliğini sürdüren Liverpool, gelecek hafta Tottenham'ı yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

18 puanla 19. sırada yer alan Leicester City ise bu sonucun ardından küme düştü.

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Premier Lig’de Leicester City küme düştü Premier Lig’de Leicester City küme düştü Premier Lig’de Leicester City küme düştü
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