Bursaspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı
3. Lig'de şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen Bursaspor, şampiyonluk kupasını aldığı maçta Bornova'yı 4-1 mağlup etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci Lig'e yükselen yeşil-beyazlı ekibi tebrik etti.
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen Bursaspor, 29'uncu hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Bornova 1877 Sportif'i 4-1 mağlup etti.
Karşılaşmada 3'üncü Lig'deki yeni seyirci rekoru da kırıldı. Daha önce 43 bin 760 olan rekor, bu maçta 45 bin 170 kişiye ulaşırken, tribünleri dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, Maraton ve Teksas tribünlerinde koreografi oluşturdu.
Koreografide; Maraton'da Red Kit ve Teksas, Teksas Tribününde ise "GELİYORUZ" başlıklı pankart yazısı ve Daltonlar yer aldı.
Karşılaşma sonrası, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda kurulan platforma çağrılan yeşil-beyazlı futbolcular, şampiyonluk kupasını, karşılaşmayı takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldı.
Tribünleri dolduran binlerce tarafta, ellerinde meşaleler ve bayraklarla sahaya inerek, şampiyonluğu kutladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın X hesabından yapılan paylaşımda, "3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2'nci Lig'e yükselen ve bugün kupasını alan Bursaspor'u oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla, camiasıyla tüm Bursa'yı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadeleri kullanıldı.
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