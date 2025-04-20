Bursaspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı

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Karşılaşmada 3'üncü Lig'deki yeni seyirci rekoru da kırıldı. Daha önce 43 bin 760 olan rekor, bu maçta 45 bin 170 kişiye ulaşırken, tribünleri dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, Maraton ve Teksas tribünlerinde koreografi oluşturdu.