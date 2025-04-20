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Bursaspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.04.2025 18:46 Güncelleme: 20.04.2025 19:07
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Bursaspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı

3. Lig'de şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen Bursaspor, şampiyonluk kupasını aldığı maçta Bornova'yı 4-1 mağlup etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci Lig'e yükselen yeşil-beyazlı ekibi tebrik etti.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta şampiyonluğunu garantileyen Bursaspor, 29'uncu hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Bornova 1877 Sportif'i 4-1 mağlup etti.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Karşılaşmada 3'üncü Lig'deki yeni seyirci rekoru da kırıldı. Daha önce 43 bin 760 olan rekor, bu maçta 45 bin 170 kişiye ulaşırken, tribünleri dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, Maraton ve Teksas tribünlerinde koreografi oluşturdu.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Koreografide; Maraton'da Red Kit ve Teksas, Teksas Tribününde ise "GELİYORUZ" başlıklı pankart yazısı ve Daltonlar yer aldı.

Karşılaşma sonrası, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda kurulan platforma çağrılan yeşil-beyazlı futbolcular, şampiyonluk kupasını, karşılaşmayı takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elinden aldı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Tribünleri dolduran binlerce tarafta, ellerinde meşaleler ve bayraklarla sahaya inerek, şampiyonluğu kutladı.

Başkan Erdoğan'ın X paylaşımıBaşkan Erdoğan'ın X paylaşımı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın X hesabından yapılan paylaşımda, "3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2'nci Lig'e yükselen ve bugün kupasını alan Bursaspor'u oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla, camiasıyla tüm Bursa'yı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadeleri kullanıldı.

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Bursaspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı Bursaspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı Bursaspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı

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