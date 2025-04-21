Fenerbahçe'de eski yöneticiden Ali Koç'a istifa çağrısı
Süper Lig'de evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak bitime 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de taraftarların ardından eski yönetici Mahmut Uslu da yönetimi istifaya davet etti.
Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, 3-3 beraberlikle sonuçlanan Kayserispor maçının ardından açıklama yaptı ve Ali Koç ve yönetimine istifa çağrısında bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'dek konuk ettiği Bellona Kayserispor'la 90+4'te gelen gol sonrası 3-3 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda ağır yara alan sarı lacivertli ekip taraftarları bu sonuç sonrası Ali Koç ve yönetimine statta istifa tezahüratları yaparken, Fenerbahçeli eski yönetici Mahmut Uslu da yaptığı açıklamayla yönetimi istifaya davet etti.
"DERHAL İSTİFA ETSİN"
Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada "Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir." dedi. Mahmut Uslu ayrıca, "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bittirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir" şeklinde konuştu.
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