Süper Lig’in eski gol kralı Aaron Boupendza hayatını kaybetti

Bu kış Romanya kulübü Giulești'den ayrılan futbolcu Aaron Boupendza henüz 28 yaşında Çin'de hayatını kaybetti.

ÇİN'DE 11. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Romanya basınından Fanatik.ro'nun haberine göre, Zhejiang FC forması giyen forvet oyuncusu Aaron Boupendza, iddialara göre Çin'de bir apartmanın 11. katından düştükten sonra şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

MÜFETTİŞLER İNTİHAR İHTİMALİNİ GÖZ ARDI ETMİYOR

Fanatik.ro'nun edindiği bilgiye göre, müfettişlerin elinde 3 ipucu var. İlk ihtimal Boupendza'nın intihar etmiş olması. İkinci ihtimal, eski Giulești forvetinin Çin'de bir apartmanın 11. katından kazara düştüğü yönünde. Üçüncü bir versiyon da, tartıştığı erkek kardeşinin de dairede olduğunu öne sürüyor.